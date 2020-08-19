В мире ожидается резкий всплеск незапланированных беременностей, выызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает АР.

Как сообщается, всемирная вспышка коронавиркса стала причиной потери доступа к противозачаточным средствам и необходимым медицинским услугам. В связи с этим, спустя несколько месяцев после начала карантина миллионы женщин забеременели.

Как установили в организации Marie Stopes International, за первое полугодие 2020 года медицинские услуги оказали почти на 2 миллиона беременных женщин меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания предоставляет услуги в 37 странах мира.

Согласно предварительным подсчетам, в мире ожидается около 900 тысяч незапланированных беременностей, а также 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 тысяч смерти матерей при родах.

При этом, фонд народонаселения ООН предупреждает о 7 млн нежелательных беременностей вызванных огранчиениями из-за COVID-19.

Также в ВОЗ предупредили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции в 2/3 из 103 стран мира.

Как мы уже рассказывали, основными «распространителями» коронавирусной инфекции COVID-19 назвали людей в возрасте 20-40 лет, которые являлись переносчиками, не зная о том, что инфицированы.

Тем временем, ВОЗ призвала власти стран мира больше не вводить карантин из-за коронавируса.