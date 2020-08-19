В поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области микроавтобус насмерть сбил женщину.

Авария, по информации Dtp.kiev.ua, произошла в 10 метрах от перехода. Женщина резко выбежала на проезжую часть и попала под колеса микроавтобуса «Рено». В итоге машина протащила ее около 10 метров.

Очевидцы говорят, что когда ее доставали из-под машина, она была еще живой, скончалась в машине «скорой».

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