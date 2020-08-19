В Верховной Раде Украины планируют создать временную следственную комиссию по делу с задержанными в Беларуси членами ЧВК «Вагнера» и возможной «госизменой» главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, процесс формирования комиссии только начался.

«В Раде начат процесс создания ВСК по ситуации с «вагнеровцами», – утверждает нардеп.

Напомним, 18 августа в сети появилась аудиозапись якобы «вербовки» СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию членов ЧВК «Вагнера» в Минске.

Как мы уже рассказывали ранее, в Службе безопасности Украины заявили, что отказываются комментировать слухио якобы причастности к операции с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Минске.

Также появилось мнение. что операцию с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Беларуси устроили украинские спецслужбы.