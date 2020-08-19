Российская Федерация готовится к новым актам агресии по отношению к Украине.

Такое мнение выразил TV высказал ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай, передает Obozrevаtel.

«Россия готовится к более широким агрессивным действиям, а мы им говорим, что мы видим у них в глазах мир», – заявил он.

Так, Гай напомнил о нарушении условий разведения сил и режима прекращения огня.

«Мы начали разведение, когда у нас каждый день были обстрелы из тяжелой артиллерии. Сейчас мы предлагаем вновь продолжить разведение, несмотря на то, что должно происходить разминирование, но ОБСЕ отчитываются, что они видят новые противотанковые мины вдоль дорог, которые устанавливают российские наемники», – уверен ветеран АТО.

Также он напомнил об опасности, которую могут нести российские военные учения «Кавказ-2020». Он сравнил это с событиями в Грузии, когда российское вторжение началось под прикрытием подобных учений.

«В 2008 году тоже был господин Штайнмайер со своим мирным планом. Был отвод войск с грузинской стороны под давлением России, были подписаны мирные соглашения, а затем произошла перегруппировка российских войск и оккупирована новая часть Грузии – Осетия», – напомнил он.

Вместе с тем офицер подчеркнул, что «Россия не отстанет, не отлезет от Украины, пока не достигнет своих целей».

«А цели у них очень простые – они хотят, чтобы мы были не в НАТО, не в Европейском Союзе, а чтобы мы были в новом союзном государстве, которое Путин строит вместе с Лукашенко», – подытожил Гай.

Как мы рассказыывали, Россия устала от войны на Донбассе, — такое заявление сделал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

А также, украинский документальный фильм о войне на Донбассе номинировали на американскую премию Emmy Award.