SpaceX побила свой собственный рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли.

Как передает Zavtra, сотрудники компании Илона Маска посадили ступень на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 успешно запустила 58 космических аппаратов системы глобального интернета Starlink, а также три спутника компании Planet.

Напомним, первый полет ступени B1049 состоялся в сентябре 2018 года, тогда запустили канадский телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Второй раз ступень была задействована в январе 2019 года, когда запускались спутники Iridium. В дальнейшем B1049 применялась для запуска спутников Starlink.

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Напомним, NASA 30 июля отправило на Марс новый ровер Perseverance (Персеверанс) и его «друга» — вертолетный дрон Ingenuity. Накануне Центр управления NASA впервые откорректировал траекторию полета зонда с марсоходом Perseverance.

«Моя первая запланированная корректировка траектории прошла успешно. Я и дальше буду корректировать траекторию своего полета чтобы не сбиться с пути и быть на Марсе уже 18 февраля 2021 года. Я покинул Землю более двух недель назад и уже преодолел 45 миллионов километров. Осталось всего примерно 435 миллионов километров», — говорится в сообщении Perseverance Mars Rover, скорость которого на момент публикации составила 115 860 км/час.