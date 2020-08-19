Стоимость проезда в маршрутках в Киеве может вырасти до 10 гривен, если к осени не будут сняты карантинные ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте..

Об этом заявили в «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области», передает «Сегодня».

По их словам, с начала карантина пассажиропоток в столичном транспорте значительно снизился, соответственно выручка также упала.

«У всех столичных транспортников единственная проблема — существенно снизился пассажиропоток за время карантина. У частных перевозчиков пассажиропоток снизился в два раза, на столько же уменьшилась и выручка. Мы надеемся, что осенью будут сняты карантинные ограничения и ситуация изменится. Иначе перевозчикам придется пересматривать тариф в сторону увеличения. Думаю, стоимость проезда в маршрутках может увеличиться до 10 гривен, то есть вырасти на 2-3 гривны», — предупредил председатель ассоциации Игорь Моисеенко.

Ранее мы рассказывали о том, что повышение минимальной зарплаты в Украине не окажет существенного эффекта на рост цен, в сравнении с периодом 2017 года.

А также, Нафтогаз Украины установил новую цену на природный газ для бытовых клиентов.