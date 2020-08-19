В Ровно местные чиновники начать требовать обратно в бюджет помощь, выплаченную матерям-одиночкам.

Об этом у себя в Facebook пишет врач Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» Арсен Ильин.

Мужчина опубликовал письмо, которое, по его словам, получила его знакомая. В документе городского управления социальной защиты населения говорится, что согласно постановлению Кабмина №632 от 22 июля был произведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина:

«В результате перерасчета было установлено, что Вам за период с 01.07.2020 года было выплачено излишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн 00 коп. … Управление сообщает, что средства в сумме 2218 грн 00 коп. необходимо в течение месяца вернуть на счет управления труда и социальной защиты населения Ровно».

Также, указывается, что в случае неуплаты средств добровольно, их взыщут в судебном порядке.

Как сообщалось ранее, повышение размера минимальной заработной платы в Украине в сентябре этого года с 4 723 до 5 000 гривен приведет к росту налогов для физических лиц — предпринимателей.