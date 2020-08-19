Украина приняла решение выйти еще из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
«Это ответ на нарушение Россией норм международного права. С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд грн за то, что российские самолеты летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве и речи быть не может», — отметил Шмыгаль.
Таким образом, Украина разорвала ряд договоров, в числе которых:
- соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ,
- о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,
- о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.
Отныне Украина не будет принимать участие в реформировании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация».
Еще, Украина покинула меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации», а также расторгла договор «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».
Как мы уже рассказывали, Украина ввела специальные пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации.
А также, украинское правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ.