Украина приняла решение выйти еще из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

«Это ответ на нарушение Россией норм международного права. С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд грн за то, что российские самолеты летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве и речи быть не может», — отметил Шмыгаль.

Таким образом, Украина разорвала ряд договоров, в числе которых:

соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ,

о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,

о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Отныне Украина не будет принимать участие в реформировании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация».

Еще, Украина покинула меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации», а также расторгла договор «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».

Как мы уже рассказывали, Украина ввела специальные пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации.

А также, украинское правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ.