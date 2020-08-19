В Киеве 19 августа умер известный украинский ученый, многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Академику было 102 года.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.

В настоящее время формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у Патона фактически нет родственников.

Борис Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института, окончил КПИ по специальности инженер-электрик. В 1953-м возглавил Институт электросварки имени Е. Патона.

С 1962 года по 1991-й он занимал должность президента Академии наук УССР, а с момента независимости Укрианы стал во главе НАНУ — и находился на этой должности до самой смерти

Борис Патон — старейший академик Украины. Он автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. Основные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке.

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