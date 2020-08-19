В военном госпитале Минска умерла третья жертва белорусских силовиков — 43-летний Геннадий Шутов. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Об этом пишет TUT.BY.

Родные погибшего со слов очевидцев стрельбы утверждают, что Геннадий не дрался и не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Его дочь сообщила, что у ее отца огнестрельная травма, а также повреждения мозга тяжелые и обширные.

Информацию о смерти мужчину официально подтвердил Минздрав. В МВД ранее сообщали, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. В тот день, по информации милиции, был раненый (говорилось ли о Геннадии или нет, неизвестно).

Силовики утверждают, что огонь на поражение открыли, опасаясь за жизнь ОМОНовцев, якобы «группу агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках» не остановили предупредительные выстрелы вверх.

Отметим, первой жертвой силовиков стал Александр Тарайковский. Официальная причина смерти открытая рана грудной клетки, потеря крови. В МВД уверяли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего он и умер. Очевидцы говорят, у него ничего не было в руках.

Второй жертвой стал 25-летний Александр Вихор. Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Несколько дней родственники ничего не знали о его судьбу, 12 августа в РОВД им сообщили, что парня с 11 августа нет в живых.

Как сообщалось ранее, Константина Шышмакова, члена избиркома на выборах президента Беларуси, который отказался подписать итоговый протокол голосования, нашли мертвым.