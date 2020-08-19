В центре Киева, 19 августа, произошел пожар — загорелась квартира по адресу улица Васильковская, 81.

Об этом сообщает корреспондент «Страны» с места событий.

Возгорание произошло на последнем этаже в четырехэтажном доме, в результате чего огонь перекинулся на крышу дома. Тушением пожара занималось более 10 единиц спасательной техники.

Начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии «Стране» сообщила, что на данный момент из дома, который загорелся в центре Киева эвакуировали 17 человек. Пострадавших нет.

«Общая площадь пожара составляет 750 кв. м. На месте работает более 30 единиц техники и 45 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают», — сказала Водолага.

«В 19:55 пожар на площади 800 кв. м удалось локализовать, а в 20:51 — ликвидировать… Жертв и пострадавших нет», – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Как мы уже рассказывал, в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме в результате которого погибла женщина.

А также, один человек погиб при масштабном пожаре, который произошел утром 24 июля в Деснянском районе Киева.