Главы стран-членов Европейского Союза собрались на экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение, на этот раз к Европейскому совету, в котором просила ЕС не признавать результаты выборов.

Об этом пишет Медуза.

Сообщается, что на саммите ЕС могут принять решение о персональных санкциях в отношении виновных в насилии в Беларуси. При этом некоторые СМИ пишут, что санкции могут быть не только персональными. А рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что Беларуси во главе с Лукашенко могут ограничить доступ к внешнему финансированию.

А пока в ЕС проводят саммит, Александр Лукашенко провел заседание Совбеза, посвященное уборочной кампании. Об акциях протеста он упомянул, назвав Координационной совет оппозиции «черной сотней». Одновременно с этим лидерам стран Запада он рекомендовал обратить внимание на ситуацию у них дома, а не обсуждать Беларусь.

Как сообщалось ранее, в военном госпитале Минска умерла третья жертва белорусских силовиков — 43-летний Геннадий Шутов. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Также сообщалось о том, что Константина Шышмакова, члена избиркома на выборах президента Беларуси, который отказался подписать итоговый протокол голосования, нашли мертвым.