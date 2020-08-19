Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает российское агентство ТАСС.

Как стало известно, задержан боец добровольческого «батальона имени Номана Челебиджихана». Ему инкриминируют якобыы участие в незаконном вооруженном формировании.

В настоящее время по месту жительства и регистрации задержанного уже проведены следственные действия.

В случае, если его «вина» будет доказана, добровольцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, участники «батальона имени Номана Челебиджихана» принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крымом в 2016 году. В начале июня этого года российские силовики провели в оккупированном Крыму ряд обысков по делу в отношении этого батальона.

Как мы сообщали ранее, Кабмин временно прекращает работу пропускных пунктов с Крымом до конца августа из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

Тем временем, в Киеве правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма.