Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи «нормандского формата», в которой примут участие помощники глав стран-участников переговоров.

Как сообщает УНИАН, Песков не назвал конкретную дату проведение переговоров в «нормандском формате».

«Не знаю, договорились ли по окончательной дате, но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая — это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны», — ответил Песков.

Согласно данным, предоставленным источниками в МИД РФ, встреча намечена на 28 августа в Париже.

С российской стороны в ней будет участвовать замглавы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины — глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии — помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, от Франции — советник президента Эммануэль Бон.

Ранее в Германии заявили, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока невозможны.

Напомним, накануне Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором заявил, что решил прекратить переговоры по Донбассу с главой ОП Андреем Ермаком.