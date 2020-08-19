Погода в Украине 20 августа существенно изменится — в некоторых областях начнется похолодание, а также пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На основной части территории страны столбики термометров поднимутся до +26…+32 градуса за Цельсием. На солнце воздух прогреется до +32…+34 градуса.

В западных областях ожидается +24…+28 градусов.

Осадки 20 августа прогнозируют на севере Украины, в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также возможны дожди на Западе стран.

В Киеве 20 августа возможен также кратковременный дождь с грозой,воздух прогреется до 31 градуса тепла.

Но, уже 21-22 августа жара в столице немного спадет. Однако 23 августа снова потеплеет до + 27…+30 градусов.

Как мы уже рассказывали, погода нанесла удар по Днепру — сразу по нескольким районами мегаполиса 11 августа пронеслась буря, которая сопровождалась обильными осадками и градом. Из-за стихии были повалены деревья, а машины побиты градом.

А в Укргидрометцентре озвучили полный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.