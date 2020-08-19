«Всеукраинская школа онлайн» снова заработает с начала нового учебного года в Украине.

Об этом заявил руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает «Дом»

Как считает министр, телевидение — самый распространенный информационный канал, который дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков.

По словам Шкарлета, на сегодняшний день в Украине все ееще есть 74 школы, в которых нет интернета.

«Их было 609 примерно, на начало прошлого года, затем — 260. Сейчас 74 школы — без интернета. Но над этой проблемой совместно с Министерством цифровой трансформации мы тоже работаем», — сказал Шкарлет.

Кроме того, по данным Сергея Шкарлета, в министерстве работают над тем, чтобы охватить гораздо большую аудиторию телеуроков — вплоть до 11 класса.

Как мы уже рассказывали ранее, с 1 сентября обучение в школах, которые попали в «красную» зону распространения COVID-19 будет проходить в онлайн-режиме.

Также, аналитики подсчитали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу. Оказалось, собрать мальчика к новому учебному году стоит немного дешевле, чем девочку.