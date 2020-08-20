Защита актера Михаила Ефремова утверждает, что он не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

Так, свидетель стороны защиты Ефремова Александр Кобец дал показания, в которых заявил, что после совершения ДТП, из авто актера якобы «вышел человек с пассажирской стороны».

«За рулем автомобиля Ефремова был молодой человек без седины. Я видел его лицо: ему лет 38-37, может 35. Темные волосы, короткая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка, может даже черная, и жилетка», – заявил свидетель.

Примечательно, что свидетель защиты слеп на один глаз, а на втором у него минус три. Об этом он рассказал во время слушания.

Также, в день аварии свидетель защиты Еремова выпил вместе с другом полтора литра «Балтики 9». Но, несмотря на это запомнил, что у «водителя» автомобился Ефремова были карие глаза.

Как мы сообщали ранее, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев соврал про состояние здоровья и инсульт у российского актера и виновника смертельного ДТП.

Тем временем,актер продолжает отказываться признавать свою вину в аварии. Одновременно с этим его адвокат уже заявил, что Ефремов ничего не помнит о произошедшем.