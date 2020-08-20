Известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого 20 августа экстренно сняли с самолета и госпитализировали с отравлением, находится в коме.

Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Издание NGS55.RU пишет, что Навального ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ.

Напомним, один из пассажиров самолета, где находился Алексей Навальный, опубликовал видео — на кадрах, которые снимали непосредственно на борту, слышно, как политики кричит. Пассажиры этого рейса сообщают, что политик зашел в туалет, но откуда уже не вышел. Затем послышались крики и стоны.

«Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — рассказывала Кира Ярмыш журналистам.

Ранее российские СМИ сообщили, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Также есть версии о том, что его отравили

«Пациент находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжёлое», — сообщает областной Минздрав.

Медуза напоминает, что год назад Алексей Навальный уже попадал в больницу из спецприемника в Москве, где отбывал административный арест. Его доставили в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», затем диагноз скорректировали — «контактный дерматит». Но личный врач Навального Анастасия Васильева, наблюдавшая за здоровьем оппозиционера с 2017 года, говорила, что его недомогание могло стать «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».