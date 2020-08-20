Пророссийские силы на Донбассе за текущие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе, передает Zavtra.

Так, в четверг, 20 августа, боевики совершили один обстрел вблизи Авдеевки из крупнокалиберного пулемета.

В то же время, ситуация на оккупированных территориях находится под полным контролем украинской стороны.

«Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали», — сообщили в пресс-службе штаба.

К счастью, в рядах защитников Украины нет потерь и ранений.

Напомним, 19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов не зафиксировано — боевики нарушили режим прекращения огня только 3 раза.

При этом, боевики из состава «Л/ДНР» понесли очередные потери на Донбассе — в период с 11 по 19 августа они потеряли 4 оккупантов.

Тем временем, в ФСБ РФ заявили, что предотвратили похищение из России в Украину «одного из лидеров ополчения Донбасса» — якобы его (похищение) готовили 7 человек, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.