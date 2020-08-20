Экс-начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба прокомментировал скандал с «вагнеровцами», он в частности, опроверг причастность к срыву спецоперации Владимира Зеленского.

В интервью Интерфакс-Украина он заявил, что все домыслы на этот счет направлены на попытку нанести существенный вред репутации спецслужб Украины.

«Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу «вагнеровцев» в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины», — сказал он.

Он также добавил, что информация о каких-либо операциях спецслужб является секретной, и она никогда не становится публично открытой. Исходя из этого любые конспирологические теории, которые строятся на основании газетных «расследований» выгодны российской стороне.

«Абсолютно нелепыми домыслами являются версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи «вагнеровцам». Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным», — подчеркнул он.

Он также отметил, что у него нет информации касательно того, была ли операция спецслужб Украины по поимке «вагнеровцев» сорвана утечкой из окружения президента.

Накануне в СБУ заявили, что отказываются комментировать слухи о якобы причастности к операции с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Минске. В СБУ подчеркнули, что ни один сотрудник ведомства не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска о передаче «вагнеровцев» России несправедливым, неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. По его словам, последствия этого решения будут катастрофическими.