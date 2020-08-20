Сергей Притула, который намерен бороться за кресло мэра Киева, объяснил свое решение завершить актерскую карьеру и уход из «Варьяты-шоу».

Его видеообращение опубликовано на официальном канале в YouTube.

Сергей Притула заявил, что решение далось ему болезненно, но он не хочет своей политической деятельностью повлиять на репутацию коллектива «Варьяты».

По его словам, для такого решения у него есть несколько причин. Одна из главных, гастроли занимали много времени:

«Я ухожу с учетом двух причин. Первое: я решил серьезно заняться общественно-политической деятельностью. Это та сфера, которая требует максимального вовлечения и огромных затрат времени. Гастроли с «Варьятами» у меня занимали практически 6 месяцев из 12 в году. Теперь это время я хочу посвятить развитию партии, общению с людьми и сведению всех патриотических сил Украины к общему знаменателю».

Сергей Притула также добавил, что не хочет подставлять коллектив «Варьяты-шоу». Он обратился к украинцам с просьбой не направлять свой негатив на участников проекта, ведь шоу остается полностью аполитичным проектом.

Напомним, 11 августа Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. Артист пойдет на выборы в октябре 2020 года от партии «Голос».