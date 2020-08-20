Хасиды в очередной раз потребовали перевезтии останки своего духовного лидера цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль.

Об этом пишет jewishpress.com. Этот вопрос обсуждается уже давно и вновь активизировался в связи с «отменой» приезда хасидов в Умань на Рош ха-Шану из-за карантина в Украине.

Соответствующую петицию к правительству Израиля подал адвокат Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.

Так, Верховный суд уже обязал правительство и Еврейское агентство объяснить, почему власти не работают над возвратом из Умани останков известного цадика рабби Нахмана.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть раби Нахмана.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии — брацлавского хасидизма.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Украины согласились запретить хасидам приезд в Умань на время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

В то же время, мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов прибегнуть к радикальным мерам, чтобы не допустить паломников-хасидов. Из-за ситуации с COVID-19 на въезде в город могут выставить блокпосты.