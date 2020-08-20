В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. 19 августа наша страна перешагнула отметку в 2 тысячи заболевших за сутки и побила антирекорд по смертности. Стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только неукоснительное соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Такое заявление в комментарии Обозревателю сделал начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан.

Он также добавил, что Киев будет первым городом Украины, который начнет применять препараты и вакцины от коронавируса:

«Столица всегда была лидером по заболеваемости COVID-19 и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Причина – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве. Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить».

Рубан говорит, что сейчас в столице проводится массовое тестирование всех больных с признаками ОРВИ — у 10-15% из них подтверждается диагноз коронавирусная инфекция. Он также добавил, что «заболеваемость, по прогнозам, будет расти». Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре.

Начальник Главного управления Госпотребслужбы отметил, что ситуация стабилизируется только при условии, что горожане будут придерживаться всех рекомендованных правил – пользоваться медицинскими масками, антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Как сообщалось ранее, Украина заняла уже 15 место в мире по количеству новых случаев COVID-19.

Одновременно с этим Япония заявила о второй волне эпидемии коронавируса.