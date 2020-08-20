19 августа прошло первое заседание Координационного совета Беларуси, на котором озвучили требования оппозиции к действующей власти республики.

Полный текст резолюции президиума Координационного совета оказался в распоряжении радиостанции DW.

Главное требование оппозиции Беларуси — признание недействительными результаты президентских выборов 9 августа, а также проведение новых выборов — по международным стандартам и с другим составом ЦИК.

В принятом документе так же говорится, что целью Совета является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции: «КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса».

Координационный совет также требует прекратить насилия и политические преследования со стороны властей, а также провести расследование причин политического кризиса.

Кроме этого, требуют освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Напомним, в Евросоюзе считают, что у Александра Лукашенко «не хватает демократической легитимности» и результаты выборов президента Беларуси не являются легитимными.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, игнорируя кризис, назначил Романа Головченкова премьер-министром с последующим согласованием его назначения Палатой представителей Национального собрания.