Замороженнные продукты могли стать одной из причин вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в публикации группы медиков Национального университета Сингапура Дейла Фишера, передает bioRxiv.

В ходе экспериментов выяснилось, что частицы коронавируса могут выживать при температурах и в период времени, которые обычно используются при транспортировке и хранении замороженных продуктов.

Таким образом, можно гипотетически «объснить» необъяснимые вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. .

«Частицы вируса, которые мы добавляли в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель», — указано в публикации медиков.

В ходе всего эксперимента, который длился три недели, после заморозки продуктов до –20 и –80 °С ученые измеряли, сколько живых вирусных частиц оставалось на поверхности образцов. Все это время во всех условиях хранения практически все вирусные частицы оставались жизнеспособными.

Медики считают, что это факт необходимо взять во внимание, как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 2 тысяч 134 человек — это новый антирекорд по количеству новых больных за сутки.

Одновременно с этим Украина заняла уже 15 место в мире по количеству новых случаев COVID-19.