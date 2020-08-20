В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 2 тысяч 134 человек — это новый антирекорд по количеству новых больных за сутки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии стремится к 100 тысячам. По состоянию на 20 августа, заболели 98 тысяч 537 человек, при этом выздоровели только 50 441 (+704 за прошедшие сутки). Другими словами, наблюдается тенденция к увеличению так называемых активных больных.
Умерли 2184. Смертность также побила антирекорд — скончались 40 пациентов.
Коронавирус в Украине — статистика на 20 августа
Винницкая область — 3405 (+82)
Волынская область — 4929 (+51)
Днепропетровская область — 1873 (+57)
Донецкая область — 1156 (+34)
Житомирская область — 2597 (+61)
Закарпатская область — 6662 (+110)
Запорожская область — 1213 (+34)
Ивано-Франковская область — 7290 (+168)
Кировоградская область — 749 (+1)
Киев — 11172 (+227)
Киевская область — 4727 (+42)
Львовская область — 12631 (+183)
Луганская область — 204 (+10)
Николаевская область — 893 (+36)
Одесская область — 5408 (+127)
Полтавская область — 594 (+12)
Ровненская область — 8091 (+138)
Сумская область — 1078 (+55)
Тернопольская область — 4116 (+115)
Харьковская область — 6849 (+242)
Херсонская область — 321 (+9)
Хмельницкая область — 1768 (90)
Черновицкая область — 8297 (+189)
Черкасская область — 1200 (+25)
Черниговская область — 1314 (+36)
Тяжелое течение COVID-19 может в дальнейшем стать причиной аутоиммунного заболевания, которое приводит к ослаблению мышц. Патология неизлечима. Ее «лечат», управляя симптомами (принимают кортикостероиды для подавления иммунной системы).
В мире ожидается резкий всплеск незапланированных беременностей, выызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.