В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 2 тысяч 134 человек — это новый антирекорд по количеству новых больных за сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии стремится к 100 тысячам. По состоянию на 20 августа, заболели 98 тысяч 537 человек, при этом выздоровели только 50 441 (+704 за прошедшие сутки). Другими словами, наблюдается тенденция к увеличению так называемых активных больных.

Умерли 2184. Смертность также побила антирекорд — скончались 40 пациентов.

Коронавирус в Украине — статистика на 20 августа

Винницкая область — 3405 (+82)

Волынская область — 4929 (+51)

Днепропетровская область — 1873 (+57)

Донецкая область — 1156 (+34)

Житомирская область — 2597 (+61)

Закарпатская область — 6662 (+110)

Запорожская область — 1213 (+34)

Ивано-Франковская область — 7290 (+168)

Кировоградская область — 749 (+1)

Киев — 11172 (+227)

Киевская область — 4727 (+42)

Львовская область — 12631 (+183)

Луганская область — 204 (+10)

Николаевская область — 893 (+36)

Одесская область — 5408 (+127)

Полтавская область — 594 (+12)

Ровненская область — 8091 (+138)

Сумская область — 1078 (+55)

Тернопольская область — 4116 (+115)

Харьковская область — 6849 (+242)

Херсонская область — 321 (+9)

Хмельницкая область — 1768 (90)

Черновицкая область — 8297 (+189)

Черкасская область — 1200 (+25)

Черниговская область — 1314 (+36)

Тяжелое течение COVID-19 может в дальнейшем стать причиной аутоиммунного заболевания, которое приводит к ослаблению мышц. Патология неизлечима. Ее «лечат», управляя симптомами (принимают кортикостероиды для подавления иммунной системы).

В мире ожидается резкий всплеск незапланированных беременностей, выызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.