За последние 2 недели в 18 регионах Украины ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Там, в частности, превышено пороговое значение в 12 больных 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает СНБО. По информации ведомства, показатель заболеваемости COVID-19 составляет 258,7 на 100 тыс. населения.

Отметим, за последние сутки, 19 августа, коронавирусную инфекцию подтвердили в 2 134 случаях. 40 человек умерли.

По данным лабораторных центров, за этот период выявлено 2439 лица с подозрением на COVID-19, госпитализировали 407 человек, из них 38 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (168), Ровненской области (138), Одесской области (127) и Тернопольской области (115).

За последние сутки выписаны 704 человека.

Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружили 156 685 человек с подозрением на COVID-19, инфекцию методом ПЦР подтвердили в 98 537 случаях.

Выздоровели уже 50 441 человек. Умерли 2184.

Обозреватель публикует инфографику о ситуации с COVID-19 в регионах.

Что важно знать

Загруженность коек в медучреждениях, которые определены как профильные для приема больных коронавирусом, превышает пороговое значение в таких областях: Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая, Львовская и Ровненская.

До сих пор мало тестов на диагностику COVID-19 проводят в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей.

Слишком высокий коэффициент обнаружения больных демонстрируют: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. 19 августа наша страна перешагнула отметку в 2 тысячи заболевших за сутки и побила антирекорд по смертности. Как рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан, стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только неукоснительное соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий.