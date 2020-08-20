Россия в очередной раз заблокировала достижения договоренностей с Украиной на переговорах Трехсторонней контактной группы.

Подробности рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Сегодня».

По его словам, представители РФ потребовали от Украины изменить пункт 4 постановления «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», в котором указано — не назначать и не проводить их во временно оккупированных РФ Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Они попросили, чтобы она отвечала Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился в Верховную Раду и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Рады, только она может это сделать», – пояснил Кравчук.

При этом он подчеркнул, что если власть Украин этого не захочет, тогда все закончится и никаких переговоров по Донбассу не будет.

«Просто будем стоять и сражаться на границе», – отметил первый президент Украины.

Также, именно с этим постановлением представители России и «ЛДНР» связали решение всех других важных тем на встрече ТКГ и заявили, что без изменений в документе, другие вопросы рассматриваться не будут.

«Все сразу останавливается. Это было сказано официально… Во-первых, для нас важным является достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс Минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливается. Они говорят: раз вы не можете, значит, не о чем говорить», – пояснил глава украинской делегации.

Как мы уже рассказывали, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил.

Тем временем, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группы позитивно оценил участие Леонида Кравчука в переговорах.