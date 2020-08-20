Оппозиция Беларуси заявила, что не против участия действующего президента республики Александра Лукашенко в новых выборах главы республики.

Об этом заявила член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, передает Tut.by.

Как известно, текущие полномочия Лукашенко истекают 5 ноября 2020 года.

Оппозиция настаивает на проведении новых президентских выборов после этой даты. Новые выборы должны соответствовать международным стандартам и на которых смогут находится заграничные наблюдатели.

При этом штаб оппозиции призывает к полному обновлению состава ЦИК и замены ее главы. В то же время, там не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — сказала Колесникова.

Как мы рассказывали ранее, 19 августа прошло первое заседание Координационного совета Беларуси, на котором озвучили требования оппозиции к действующей власти республики.

В то же время, совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой.