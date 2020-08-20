Один из пассажиров самолета, с которого экстренно сняли и госпитализировали в реанимацию Алексея Навального, опубликовал видео — на кадрах, которые снимали непосредственно на борту, слышно, как политики кричит.

Ролик распространяют российские Telegram-каналы.

Пассажиры рейса, на котором летел Алексей Навальный, сообщают, что политик зашел в туалет, но откуда уже не вышел. Затем послышались крики и стоны.

Telegram-канал LIFE SHOT пишет, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Ранее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщала, что у Навального токсикологическое отравление: «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

«Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — рассказала Ярмыш в интервью «Эху Москвы».

Житель Томска также опубликовал в Instagram фото перед вылетом, на котором Навальный пьет чай в кафе в аэропорту.

Telegram-канал Baza пишет, что «врачи исключили у Алексея Навального инсульт».

В больницу, где находится Навальный, вызвали полицию. Там же находятся сотрудники ФСБ.