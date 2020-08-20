В Координационном совете оппозиции заявили, что совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой.

Об этом член совета Павел Латушко заявил он заявил на пресс-конференции. В то же время, оппозиция выступает и за сохранение отношений с Евросоюзом, поскольку Минск — часть европейской цивилизации.

«Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Беларусией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов», — заявил

он.

А член совета Мария Колесникова заверила, что о прекращении отношений Беларуси с РФ речь не идет.

«Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить — наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные — со всеми», — подчеркнула она.

Как мы уже рассказыывали ранее, бывший посол Украины в Беларуси (в 2010-2011 годах) Роман Бессмертный не исключает сценарий военной эскалации в Беларуси.

А также, 19 августа прошло первое заседание Координационного совета Беларуси, на котором озвучили требования оппозиции к действующей власти республики.