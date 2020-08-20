Боевики из состава «Л/ДНР» понесли очередные потери на Донбассе — в период с 11 по 19 августа они потеряли 4 оккупантов.

Об этом сообщает сайт «Информационное сопротивление».

По информации издания, в 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) – один военнослужащий, в 2 АК – 7 омсбр (Брянка) – два военнослужащих, в 6 омсп (Кадеевка) – один военнослужащий.

В Федеральной службе безопасности заявили, что предотвратили похищение из России в Украину «одного из лидеров ополчения Донбасса» — якобы его (похищение) готовили 7 человек, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма. Задержан боец добровольческого «батальона имени Номана Челебиджихана». Ему инкриминируют якобы участие в незаконном вооруженном формировании.