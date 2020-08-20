Пенсия в Украине, которую получает 3 миллиона украинцев — оказалась ниже средней.

Три миллиона украинцев, которые имеют полный страховой стаж, получают маленькие выплаты.

Примечательно, что среди таких пенсионеров — 2,5 миллиона женщин и 500 тысяч мужчин. Следовательно, пенсии мужчин в среднем выше, чем женские, сообщает Zavtra.

Правительство намерено исправить эту ситуацию.

Напомним, со второго квартала 2020 года (при условии успешного выполнения государственного бюджета за первый квартал) минимальная заработная плата для украинцев поднимется до 4200 гривен, поэтому минимальная пенсия должна вырасти до 1680 гривен.

Напомним, занятия танцами действуют на мозг эффективнее любых других физических тренировок, и является лучшим средством для замедления старения.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсию в Украине пересчитают три раза в 2021 году. Уже в первом квартале следующего года, пенсионные выплаты вырастут на 15%.