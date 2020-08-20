Сотрудники Службы безопасности Украины не принимают участие в спецоперациях за пределами страны, поэтому не имеют отношения к слухам о якобы организации похищения лидера сепаратистов.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНИАН. Таким образом, она ответила на вопрос на вопрос о возможном участии СБУ в попытке похитить одного из лидеров сепаратистов в России.

«Я думаю, что лучше звонить в ГУР, а не к нам», – сказала Гитлянская.

Комментируя заявление ФСБ, в котором говорится о сотрудниках СБУ, она отметила:

«Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции – это не наша компетенция».

А на вопрос, будет ли вообще СБУ комментировать это заявление, Гитлянская ответила, что это не компетенция службы.

Как мы рассказывали ранее, экс-начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба прокомментировал скандал с «вагнеровцами», он в частности, опроверг причастность к срыву спецоперации Владимира Зеленского.

А в СБУ отказываются комментировать слухио якобы причастности к операции с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Минске.