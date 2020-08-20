Президент России Владимир Путин сознался о влиянии антироссийских санкций из-за аннексии Крыма.

Об этом он рассказал в ходе посещения Российской академии народного хозяйства и госслужбы, сообщил ТАСС.

При этом он отметил, что любые проблемы и санкции — предолимы.

«К сожалению, нам там создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем», – сказал Путин.

Ранее экс-канцлер Германии и друг Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не вернет оккупированный Крым Украине.

А в Европе считают, что снятие санкций с России может остановить войну на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко полагается на Россию в «помощи» защиты безопасности Беларуси.

А также стало известно, ФСБ РФ задержала украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.