В Федеральной службе безопасности заявили, что предотвратили похищение из России в Украину «одного из лидеров ополчения Донбасса» — якобы его (похищение) готовили 7 человек, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

При этом в ведомстве не уточняют, кого именно пытались похитить подозреваемые.

Известно, что задержаны граждане России:

Т. Макаров, М. Мищенко, О. Капкаева, А. Кормич, М. Пызин, Е. Мороз, В. Долгов.

В ФСБ говорят, что организатором и координатором похищения выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию СБУ. В «ДНР» Байдалу считают внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, а также организатором убийства Александра Захарченко.

Российские силовики также заявляют, дабы создать Андрею Байдале алиби, СБУ в июле сообщила о его задержании по подозрению в незаконном хранении оружия. В это время, утверждают вФСБ, Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры — они пообещали подельникам 200 тысяч долларов за похищение и выплатили 50 тысяч долларов аванса.

В Центре общественных связей ФСБ также добавили, что «якобы задержанный в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени, организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А.»

Ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай считает, что Российская Федерация готовится к новым актам агрессии по отношению к Украине.