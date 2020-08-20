Президент США Дональд Трамп считает, что Украина — это часть России.

Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls24 сообщил экс-советник по безопасности США Джон Болтон.

Бывший советник признался, что давать советы Дональду Трампу было очень сложно, но делать это приходилось, ведь он не знал об истории Корейского полуострова и считал Украину частью России:

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России».

Напомним, 3 ноября 2020 года в США пройдут президентские выборы. Накануне Демократическая партия США утвердила своим кандидатом на президентских выборах Джозефа Байдена. Конкурентом Байдена будет Дональд Трамп (Республиканская партия).

Сам Трамп считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.