Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию, которая сложилась с протестами в Беларуси.

Об этом он сообщил, комментируя призыв оппозиции провести новые выборы в республике.

Как утверждает Песков, президентские выборы в Беларуси — внутреннее дело этой страны, а комментарии российской стороны в этой ситуации якобы неуместны.

«Что касается выборов и так далее, опять же мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой», — заявил Песков.

Накануне, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным по телефону, в ходе которого Кремль подтвердил готовность оказать военную помощь белорусским властям в случае необходимости.

Как мы рассказывали ранее, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета.

А также, в совете оппозиции заявили, что совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой.