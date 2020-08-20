Украинская сторона не получила список лиц, которых российская сторона готовит для обмена пленными.

Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский. В свою очередь, Укриана свой список для обмена подготовила и передала.

Сообщается, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы.

«Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны», — заявил президент Украины.

Отметим, проведение обмена пленными со стороной оккупантов может состоятся уже в ближайшие недели. В рамках обмена пленными с пророссийскими террористами планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики «ЛНР» сформировали заградительные отряды, которые должны были убивать «предателей» среди своих.

Тем временем, боевики из состава «Л/ДНР» понесли очередные потери на Донбассе — в период с 11 по 19 августа они потеряли 4 оккупантов.