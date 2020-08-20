Украина за минувшие сутки заняла уже 15 место в мире по количеству новых случаев COVID-19, по общему количеству выявленных больных страна занимает 31 место. Напомним, Украина перешагнула отметку в 2 тысячи больных за сутки и побила антирекорд по смертности.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

По состоянию на 19 августа, в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерли 790 788 пациентов, из них 6 500 за минувшие сутки.

Выздоровели 15 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по заболеваемости COVID-19 находятся: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина в этом списке находится 31 месте.

В странах Европы, где диагностированы более 3 миллионов случаев COVID-19, лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания и Украина. Напомним, в нашей стране зафиксировано уже 98 тысяч 537 заболевших.

Как сообщалось ранее, ияжелое течение COVID-19 может в дальнейшем стать причиной аутоиммунного заболевания, которое приводит к ослаблению мышц. Патология неизлечима. Ее «лечат», управляя симптомами (принимают кортикостероиды для подавления иммунной системы).

В мире ожидается резкий всплеск незапланированных беременностей, выызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.