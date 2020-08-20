Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета.

Об этом сообщает «Euroradio» со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.

Совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, главного оппозиционного кандидата в президенты Беларуси, обвиняют в попытке захвата власти.

По словам Конюка, Координационный совет угрожает национальной безопасности, поскольку дело открыли по ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси.

В случае, если их вина будет доказана, членам совета грозит до 5 лет заключения.

В то же время, член Координационного совета Максим Знак заявил, что нет оснований открывать уголовное по статье 361.

«Мы надеемся, что власти внимательно прочитает то, что мы вчера подготовили в Координационном совете. В документе говорится о том, что делает этот совет, что она требует и какие правила использует. По моему мнению, нет оснований говорить о применении статьи 361», — сказал он.

Как мы рассказывали ранее, в Координационном совете оппозиции заявили, что совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой.

А также, главная конкурентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала новое видеообращение к народу.