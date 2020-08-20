В Киеве началась установка самого большого флага Украины, который будет поднят 23 августа — День государственного флага.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на своей странице в Facebook, передает Zavtra.

Возле монумента «Родины-матери» уже установили флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров.

А флаг Украины размером 16 на 24 метра, после установки будет виден из любой точки Киева.

«Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект на средства меценатов, которым я очень благодарен!» — написал Виталий Кличко.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин утвердил план празднования 29-й годовщины Независимости, которая будет отмечаться 24 августа 2020года.

А также, на День независимости Украины в 2020 году в Киеве планируется проведение шествия ветеранов войны на Донбассе.