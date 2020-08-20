В Украине с начала 2020 года от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1112 человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. При этом, у 1066 коронавирус был идентифицирован, а у 46 человек – нет.

Всего за первое полугодие 2020-го умерло 287 010 человек.

Лидером «причин» стала ишемическая болезнь сердца – 135 867 умерших, цереброваскулярные болезни (инсульты) – унесли жизни 38 345, а от злокачественных новообразований скончались 38 222 человека.

От гриппа и пневмонии погибли 3078 человек. От туберкулеза – 1613, ВИЧ – забрал 1583 человек.

От внешних причин за январь-июнь умерли 13 679 человек, в том числе результате ДТП – 1646 человек.

Еще 688 человек погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения.

Статистические данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Как мы уже рассказывали ранее, люди с сахарным диабетом в в 12 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции COVID-19.

А также, в Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 2 тысяч 134 человек — это новый антирекорд по количеству новых больных за сутки.