Медики считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен нейролептиками.

К такому выводу пришли врачи больницы №1 Омска, в которую госпитализировали Навального, передает Telegram-канал «112».

Сообщается, что в первую очередь консилиум специалистов исключил кровоизлияние в мозг, опухоль, а также гематомы вследствие механических травм головы. Такие выводы сделаны по результатам КТ и МРТ головного мозга.

Также медики больницы станции скорой медпомощи №1 Омска не выявили у Навального признаков инфаркта, инсульта и коронавируса.

После этого, специалист исключили признаки судорожных проявлений, в числе которых эпилепсия.

По итогу, медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня.

Поясняется, что врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.

Медики хотят сделать анализ спинномозговой жидкости оппозиционера, в которой можно обнаружить токсины или продукты их разложения.

Напомним, известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого 20 августа экстренно сняли с самолета и госпитализировали с отравлением, находится в коме.

Также, стало известно, кто принес стакан с чаем российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который попал в реанимацию с отравлением.