В Германии запустили эксперимент, в рамках которого его участники будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет.

Таким образом ученые из Института экономических исследований хотят выяснить, как внедрение безусловного базового дохода повлияет на общество.

Подробности эксперимента опубликованы на сайте проекта.

«Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», — заявил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.

18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте.

Как сообщается, базовый доход в размере 1200 евро в месяц определялась исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены.

«Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», — добавил создатель ассоциации.

Всего в эксперименте примут участие 1500 человек: 120 из которых относятся к группе с базовым доходом, а 1380 — к группе сравнения, которые не получают базовый доход.

Тем временем, некоторых украинцев могут лишить субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Это в свою очередь может привести к снижению размера субсидий до 40%.

А также, в Украине хотят провести масштабную проверку всех, кто получает социальную помощь от государства.