Алексей Навальный продолжает находится в коме и его состояние стабильно тяжелое. При этом врачи омской больницы отказывают его семье и близким в перевозке политика на лечение в Германию.

Zavtra собрало самые главные новости о состоянии Навального.

Навальный в коме, но информация об отеке мозга, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, — так заявили в областном Минздраве.

Официальный диагноз неизвестен, его еще не поставили. При этом врачи уже исключили инсульт, инфаркт, коронавирус и черепно-мозговую травму. Сегодня, 21 августа, будет консилиум — в Омск приедут специалисты центра им. Пирогова.

Франция и Германия готовы предоставить Навальному лечение — об этом на совместной пресс-конференции заявили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. А Cinema for Peace даже подготовил самолет с медицинским оборудованием, чтобы вывезти Навального в Германию (сообщал Bild). Но главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику. Медик утверждает, что политик нетранспортабелен. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни: «Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно».

Юристы ФБК обратились в Следком с требованием расследовать отравление Навального как покушение на убийство. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расследование будет организовано лишь в том случае, если подтвердится факт отравления.

В Москве и Санкт-Петербурге люди стали выходить на пикеты в поддержку политика. Их, конечно же, стали задерживать.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который следовал из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Выносили политика из самолета уже в бессознательном состоянии. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что перед вылетом в аэропорту Навальный выпил чай в кофейне. Она не исключает, что Алексея Навального могли отравить. Сейчас политик находится в реанимации, в коме, его подключили к аппарату ИВЛ.

В СМИ озвучивали версии о том, что Навального могли отравить неустановленным психодиcлептиком,

Позже стало известно, что медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня. Врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.