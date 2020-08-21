20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов противника не зафиксировано — боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Так, неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки.
«Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении Штаба.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было.
При этом саперы ГСЧС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и отремонтировали четырнадцать из них.
Вчера, во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами. Всего было обнаружено три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы изъяли представители ГСЧС.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 21 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 21 серпня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.20 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення п’ятдесят один знайдений вибухонебезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони проводили роботи на 29 таких об’єктах і відремонтували чотирнадцять з них. Учора, під час огляду території нежилого домоволодіння у місті Попасна, що на Луганщині, прикордонники зі складу ООС ліквідували схрон із боєприпасами. Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ-62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів. Виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.Військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачево затримали 6 громадян, які намагались потрапити на тимчасово окуповану територію України. Для реалізації цього наміру група осіб планувала перепливати річку Сіверський Донець на човні. На «переправі» громадяни і були затримані. За результатами відповідних процесуальних дій один громадянин Азербайджану та п’ять громадян України притягнуті до адміністративної відповідальності. На правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень кожному.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 20. August 2020
Боевики из состава «Л/ДНР» понесли очередные потери на Донбассе — в период с 11 по 19 августа они потеряли 4 оккупантов.
Украина передала список на обмен пленными с «ЛДНР».