Национальный банк Украины на 21 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,48 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара поднялся на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 27,4812 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 20 августа составляет 27,3160 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,5529 грн.

Накануне издание Reuters сообщало, что стоимость доллара США упала до двухлетнего минимума по отношению к основным валютам в мире — главные финансовые игроки искусственно обваливают доллар и укрепляют евро.

Три миллиона украинцев, которые имеют полный страховой стаж, получают маленькие выплаты. Примечательно, что среди таких пенсионеров — 2,5 миллиона женщин и 500 тысяч мужчин. Следовательно, пенсии мужчин в среднем выше, чем женские.