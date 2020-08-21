Курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен курс не поднимется.

Такое обещание в интервью агентству Укринформ дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник считает, что сейчас ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию:

«По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года».

Он также заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле, когда ожидалось значительно более сильное влияние мирового кризиса на Украину.

По его словам, тогда «перестраховались» и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

«Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым», — сказал Шмыгаль.

Накануне издание Reuters сообщало, что стоимость доллара США упала до двухлетнего минимума по отношению к основным валютам в мире — главные финансовые игроки искусственно обваливают доллар и укрепляют евро.