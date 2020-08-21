Словения вводит обязательный карантин для украинцев.

Соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства, пишет Zavtra.

Новые правила начинают действовать с 21 августа. Дело в том, что Словения внесла Украину в «красный» список и отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин. Это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила.

В «красном» списке Словении — 74 государства. Кроме Украины, в нем: Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие.

Обратите внимание также на то, что для въезда в Египет теперь нужно делать ПЦР-тест. Новые правила начинают действовать с 1 сентября.

Накануне в Министерстве иностранных дел назвали список стран, в которые могут путешествовать украинцы в разгар пандемии COVID-19. На сегодняшний день, таких стран оказалось 42.

В Украине 2106 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Всего в стране зарегистрированы 100 тысяч 643 случая коронавирусной инфекции.